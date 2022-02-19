التعليم: نستهدف وجود مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في كل محافظة

السبت 19/فبراير/2022 - 12:00 م

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية متعددة التخصصات التي ستشهدها محافظة الجيزة، ستضم البنين والبنات، وقبل الالتحاق بها يجب اجتياز اختبارات الذكاء والمهارات والكشف الطبي، مشيرًا إلى أن هذه المدرسة ستخدم عدة محافظات مثل القاهرة والفيوم والجيزة ومدينة السادات ومدينة 6 أكتوبر.

وأضاف بصيلة في مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: "هذه الاختبارات ليست موجودة في المدارس الفنية العادية، وكل خريجيها يحصلون على فرص عمل فورية، وعدم الالتحاق بسوق العمل يعني أن الطالب فضل استكمال دراسته في الجامعات التكنولوجية".

وتابع مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية: "لدينا عددا جيدا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأ إطلاقها منذ عام 2018 وخطتنا القادمة أن يكون في كل محافظة من محافظات الجمهورية مدرسة من هذه النوعية في المجال الاقتصادي الأكثر شيوعا في هذه المحافظة لخدمة أهاليها والمشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية التي تنشئها الدولة المصرية".