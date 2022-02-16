ارتفاع أسعار الذهب جنيهين اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 02:47 م

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 بقيمة جنيهين، وسجل عيار 21 نحو 810 جنيهات للجرام، وعيار 18 نحو 764 جنيها، وعيار 24 نحو 925 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6840 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1855 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.