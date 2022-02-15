البرلمان الإثيوبي يعلن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد

الثلاثاء 15/فبراير/2022 - 11:18 ص

وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، على إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر الماضي.

وصادق البرلمان الإثيوبي بذلك على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في 26 يناير الماضي بإلغاء الطوارئ المفروضة بسبب الحرب مع جبهة تحرير تجراي.

وبررت الحكومة الإثيوبية قرارها بإلغاء الطوارئ بـ"تغير الوضع الذي حتم عليها وقتها فرضها للتهديدات الأمنية الخطيرة التي كانت تواجهها البلاد".

وفي 4 نوفمبر الماضي، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء قبلها بيومين عقب التطورات التي تشهدها البلاد في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد فرضت الطوارئ في البلاد عقب تقدم قوات جبهة تحرير تجراي نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث أعلنت الحكومة حالة الاستنفار العامة في كافة أنحاء البلاد لمواجهة جبهة تحرير تجراي.