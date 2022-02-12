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السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم السبت 12 فبراير 2022

خضروات
خضروات
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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 11 فبراير وتراوح سعر الطماطم 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات في سوق الجملة، ويصل إلى المستهلك من 5جنيه إلى 6.5 والبطاطس من 3جنيه إلى 5جنيهات وتصل للمستهلك 6.5 والبصل 2 إلى 3.25 متراجعاً 50 قرشا، وارتفع الليمون ارتفاعا طفيفا ليبلغ 10 جنيهات وتصل للمستهلك 14 جنيه والفاصوليا من 4 إلى 6 جنيهات والفلفل رومي 8 جنيهات. ويصل للمستهلك 12جنيه.و سجل الخيار. 8 جنيهات ويصل للمستهلك بسعر 12 جنيه.

وبلغ سعر البسلة 7 جنيهات والسبانخ 4 جنيهات والقلقاس 6 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والثوم 18 إلى 22 جنيها، وتشهد أسعار الملوخية ارتفاعا الى6 جنيهات.

و في نشرة أسعار سوق العبور سجل الأناناس35 جنيها والحرنكش 11 جنيها والكمثري 25 جنيها والخوخ 20 جنيها والافوكاتو 45 جنيها. والبرقو ق 40جنيه والكنتلوب 5جنيه

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