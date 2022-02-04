شادي عبد السلام يشارك في ندوة بمعرض الكتاب عن الإخراج

الجمعة 04/فبراير/2022 - 04:57 م

يشارك المخرج شادي عبد السلام، في لقاء مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية، للحديث عن الأفلام والوثائقية، وعن فيلمه الجديد الجاري الإعداد له في الوقت الحالي عن نجوم الكرة المصرية.

وأكد المخرج، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، فرصة كبيرة لالتقاء الجمهور، مع الفنانين، والكتاب، والمخرجين للتعرف على الثقافة المصرية، والعربية، واقتناء الكتب

وأشاد شادي عبد السلام، بالتنظيم في معرض القاهرة في الوقت الحالي، والندوات الشاملة التي تعقد على مدار أيامه، ضمن النشاط الثقافي والفني، المرافق للمعرض. معرض القاهرة الدولي للكتاب، يواصل فعالياته حتى يوم 7 من فبراير الجاري، بمشاركة العديد من دور النشر المختلفة، والكثير من نجوم الفن، والسينما في لقاءات من الجمهور.



