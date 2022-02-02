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الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 55 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، و3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 58298، والوفيات 956.

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