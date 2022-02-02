كورونا في موريتانيا.. تسجيل 55 إصابة جديدة

الأربعاء 02/فبراير/2022 - 12:23 ص

سجلت موريتانيا 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، و3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 58298، والوفيات 956.