بروتوكول تعاون بين "بهية" و"بي تك" لدعم المرأة والتوعية بأهمية الكشف المبكر

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 03:01 م

وقعت مستشفى “بهية” اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع “بي تك” يستهدف دعم المرأة المصرية ومآزرتها، بما ينعكس على استقرار وراحة الأسرة المصرية، من خلال التبرع بأكثر من 1.5 مليون جنيه لتنفيذ 3 غرف والتكفل بعلاج عدد من الحالات وإطلاق مبادرة "بي. تك وبهية في ضهر كل ست مصرية"، وهي واحدة من المبادرات المجتمعية والتي اختارت لهم جميعًا شعار "هنتمم الفرحة".

وأعرب الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة “بي. تك” عن فخره بالمبادرة الجديدة التي تهتم بصحة المرأة المصرية، مشيدًا بالدور الهام الذي تلعبه بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، والتي تساعد الكثير من السيدات المصريات على الاكتشاف المبكر للمرض، مما يعتبر أحد أهم العوامل التي تساعد على الشفاء، بالإضافة إلى المجهود الكبير الذي تبذله المؤسسة لمساعدة المرضى من كافة الجوانب الطبية والنفسية.

وعلى ذات الصعيد أعربت الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي بهية عن بالغ سعادتها واعتزازها بوجود بي تك تهتم بالعمل المجتمعي وتضعه على قائمة أولوياتها، لدعم الحياة الكريمة للمواطن المصري في مختلف المجالات وخاصة صحة المرأة المصرية ومحاربة سرطان الثدي، حيث أننا في بهية نعتز بما نقوم به من دور كبير في دعم صحة المرأة المصرية، والكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان وفقًا لأفضل المستويات العالمية.

وأضافت، أننا في بهية نحرص على الوصول إلى أحدث الأساليب العلمية في علاج سرطان الثدي والأبحاث الطبية وتقليل نسب انتظار السيدات على قوائم الانتظار، والعمل على تطوير وإنشاء وتجهيز عدة أقسام بالمستشفى وافتتاح فروع جديدة، حيث من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولي من مستشفى الشيخ زايد في عام 2023، مما يمكننا من استقبال عدد أكبر من المحاربات، حيث أنه من المقرر أن يتم إنشاؤه على مساحة 6 آلاف متر مربع بحجم إنشاءات يقدر بـ 31 ألف متر مربع وبقدرة استيعابية 60 سرير، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات وغرف للإنعاش والرعاية، ونتوقع استقبال 500 ألف سيدة خلال العام بهدف تقليل قوائم الانتظار.

وعن مبادرة "بي تك وبهية في ضهر كل ست مصرية"، قال خطاب، إن بروتوكول التعاون مع مستشفى بهية يتضمن تنفيذ حملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال منصات التواصل الاجتماعي وفروع الشركة المختلفة وداخل "مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية" على مدار العام، بالإضافة إلى توجيه فريق متخصص من مستشفى بهية لتوعية جميع العاملين "بي تك" بكيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وما هي طرق علاجه وكيفية التعامل معه أو التعامل مع المريض سيكون هناك فيديوهات للتوعية داخل فروع الشركة إلى جانب فريق من مستشفى بهية ببعض فروع "بي تك" لمساعدة العملاء وتوعيتهم.

وأضاف، أننا نسعى دائمًا للإسهام على نحو فعال في مشروعات المسئولية المجتمعية لتنمية المجتمع اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في ذلك، ونتطلع لطرح المزيد منها خلال العام الجاري.