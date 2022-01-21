الأمن يواصل بحثه عن قاتل "الدهشورى" بمصر القديمة

الجمعة 21/يناير/2022 - 06:34 م

تواصل أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها المكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب مقتول فى مشتل بمنطقة مصر القديمة.

ويقوم فريق مكبر من رجال مباحث القاهرة بفحص المشتبه فيهم وفحص خلافات المجنى عليه لمعرفة اى منها ترتقى لأرتكاب الجريمة

وقامت اجهزة الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمشتل محل الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه بعد تشريحها وإعداد تقرير الطب الشرعي الخاص بالحالة.

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول داخل مشتل بمنطقة مصر مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يدعى ي ا، 37 سنة، وشهرته "الدهشوري"، وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



