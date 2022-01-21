بيلباو يطيح ببرشلونة من كأس ملك إسبانيا

الجمعة 21/يناير/2022 - 01:39 ص

اطاح فريق أتلتيك بيلباو بنظيره برشلونة من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا بعدما ان هزمه بنتيجة 3 - 2، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل 2 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "سان ماميس".

تقدم أتلتيك بيلباو بالهدف الأول عن طريق إيكر مونياين بعد مرور دقيقتين فقط على بداية المباراة، ونجح فيران توريس فى تسجيل هدف التعادل لبرشلونة فى الدقيقة 20، وعاد الفريق الباسكى بالهدف الثانى فى الدقيقة 86 عبر إينيجو مارتينيز، وتعادل بيدرى للبارسا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، لتذهب المباراة للاشواط الإضافية.

وفى الشوط الأول الإضافى نجح إيكر مونياين فى تسجيل هدف أتلتيك بيلباو الثالث والتأهل لدور ربع النهائي عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 105.

يذكر برشلونة خسر بطولة كأس السوبر الإسباني بعد الهزيمة من غريمه ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين في نصف نهائي البطولة.