أسعار الذهب اليوم السبت 15 يناير 2022

السبت 15/يناير/2022 - 08:11 ص

استقرت أسعار الذهب، فى بداية تعاملات اليوم السبت 15 يناير وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري،

كما شهدت حركة البيع والشراء تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية،وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي في ظل توقعات بتحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

وسجل سعار الذهب عيار 14 إلى 530 جنيها للجرام، فيما سجل عيار 18 682 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 796جنيها للجرام، كما تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 910 جنيها للجرام.

وجاء سعر الجنيه الذهب عند 6367 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21. وسجلت الاوقية 28.292 جنيه.

وارتفع سعر الذهب لفترة وجيزة، بعد صدور البيانات التي تظهر انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1.9%، في ديسمبر، حيث عانى الأمريكيون من نقص في السلع، بسبب أزمة سلاسل التوريد وارتفاع إصابات كورونا.

وتسبب انخفاض الدولار هذا الأسبوع، بوضع الذهب على طريق التعافي، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.4%، في أكبر زيادة منذ 9 أسابيع.

كما أن تثبيت العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام، يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.