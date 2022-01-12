ممثلة فلسطين في محاكاة منتدى شباب العالم: "وضع اللاجئين كارثي"

الأربعاء 12/يناير/2022 - 11:03 ص

قالت نورهان المسارعي ممثلة فلسطين في المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، إنها حضرت تدريبات كثيرة قبل بدء منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، موضحةً أنها كانت تدريبات تعريفية عن المجلس، وكيفية كتابة خطابات وتطبيق ما يحدث فيه على أرض الواقع.

وأضافت المسارعي خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «عرضت وجهة نظر فلسطين في كلمة الأمس، وهي أن جائحة كورونا كانت صعبة للغاية علينا، لأن ظروفنا صعبة بسبب الاحتلال أيضا، وتحدثت عن أن اللاجئين كانوا هم الضحايا الأبرز للجائحة».

وتابعت ممثلة فلسطين في المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، أنها طالبت الدول الأعضاء في مجلس المحاكاة بدعم اللاجئين بموجب القانون الدولي، وأن يتساوى كل مواطني العالم في الحصول على الخدمة الصحية.

وأشارت نورهان المسارعي، إلى أنها لاجئة في غزة تنحدر من مدن محتلة فعليا، مشيرةً إلى أن غزة والضفة الغربية بهما مخيمات، مشددة على أن وضع اللاجئين داخل وخارج فلسطين كارثي، والدعم يقل بدلا من الزيادة رغم أن عدد اللاجئين في تزايد مستمر.

https://www.youtube.com/watch?v=O2-J3PspnVc