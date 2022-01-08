أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.33 %، ليصل عند 6984.86 نقطة.
وبلغ حجم الأموال المتداولة 3.1 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 18 شركة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على ارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.33 %، ليصل عند 6984.86 نقطة.
أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.33 %، ليصل عند 6984.86 نقطة.