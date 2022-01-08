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السبت 08 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.33 %، ليصل عند 6984.86 نقطة.
وبلغ حجم الأموال المتداولة 3.1 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 18 شركة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.

بورصة تونس تغلق على ارتفاع