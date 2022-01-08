بورصة تونس تغلق على ارتفاع

السبت 08/يناير/2022 - 06:36 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.33 %، ليصل عند 6984.86 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 3.1 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 18 شركة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.