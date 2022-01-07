بالصور.. "الصعيد بيفرح".. الأقصر تستقبل هدايا الرئيس السيسي بـ4 مشروعات جديدة

الجمعة 07/يناير/2022 - 11:26 م

الرئيس يفتتح مجمع البغدادي الصناعي ومستشفى للنساء والولادة وأخرى للأطفال بتكلفة تقارب الـ2 مليار جنيه

افتتاح محطة محولات إسنا الجديدة بمنطقة الشيخ أحود بتكلفة 107 ملايين جنيه بمصادر ذاتية

المشروعات تستهدف تقليل الاغتراب وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة سعة الشبكة الكهربائية

بعد افتتاح طريق الكباش التاريخي الشهر الماضي، واصلت محافظة الأقصر استقبال هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حظيت المحافظة بنصيب كبير من المشروعات التي افتتحها الرئيس خلال الأيام الماضية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والتي جاءت ضمن سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات والتي تعكس اهتمام الدولة بتنمية صعيد مصر وذلك ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد".

وتضمنت الافتتاحات 4 مشروعات بمحافظة الأقصر، مجمع صناعي ومحطة كهرباء ومستشفى للنساء والولادة ومستشفى للأطفال والذين تم تجهيزهما بأحدث الأجهزة الطبية ووفق أعلى المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة للتقليل من معاناة المواطنين من الاغتراب خارج الصعيد لتلقي العلاج اللازم لهم، ولتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مشروعات تنموية بعدد من المحافظات الأخرى بصعيد مصر.

مستشفى العديسات ومستشفى إيزيس

وتستعرض "البوابة نيوز" تلك المشروعات، والتي قال عنها الدكتور إسماعيل العربي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، "لقد تحقق الحلم، وحصدنا ما تم غرسه من شهور عديدة، فنحن نصنع مستقبل صحة مصر بسواعد وعقول شابة متطورة مصرة على النجاح عاشقة لتراب الوطن، مشيرا إلى أنه تم افتتاح مستشفى "ايزيس" التخصصي بمدينة البياضية، بتكلفة وصلت إلى 410.227 مليون جنية، وهو أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين بالأقصر، بجنوب الصعيد، وذلك في إطار دعم الرئيس للقطاع الطبي من خلال دعم كبير للأقصر، بسلسلة مستشفيات تضاهى المستشفيات العالمية، حيث يعد مستشفى "إيزيس التخصصى" منارة طبية مختلفة من نوعها تقام لأول مرة بالأقصر، وتم تجهيزه بمواصفات عالمية تليق بأبناء الصعيد.

وأضاف العربي، أن المساحة الكلية لمستشفى إيزيس التخصصي (البياضية سابقًا)، بلغت 3.710 ألف متر مربع، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية إجمالي 70 سرير، تشمل 28 أسرة داخلي، 4 للتحضير، 6 للإفاقة، 11 الطوارئ، 10 الرعايات المركزة، 6 أجنحة فندقية، 4 غرف للعمليات، 22 حضانة، 26 ماكينة للغسيل الكلوي، 5 أجهزة للتنفس الصناعي، إضافة إلى 18 عيادة خارجية، منها «متابعة الحمل، الأطفال المبتسرين، العلامات الحيوية، أمراض الكلى، هشاشة العظام، الأمراض الجلدية، تأخر الإنجاب، تنظيم الأسرة»، وقسم الأشعة «المقطعية، التليفزيونية، السينية، الماموجرافي، ديكسا هشاشة العظام»، وأقسام المعامل والصيدلية بأنواعهما المتعددة.

وتابع، أن الخدمات المقدمة بالمستشفى تشمل أكثر من 20 خدمة طبية للسيدات في محافظات الصعيد، أهمها «الاستقبال والطوارئ، النساء والتوليد، الحضانات والأطفال المبتسرين، الرعايات المركزة، تأخر الإنجاب، تنظيم الأسرة، علاج أمراض الكُلى والغسيل الكلوي، الأمراض الجلدية، أمراض هشاشة العظام، مشيراً إلى أن مستشفى إيزيس قدم أكثر من 60 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال مرحلة التشغيل التجريبي، منها 15.083 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و42.698 ألف فحوصات تشخيصية «أشعة ومعمل»، وأكثر من 5000 عمليات وجراحات بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، بينها 3395 عمليات وجراحات كبرى وصغرى ومتوسطة و1624 عمليات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وأردف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم أيضاً افتتاح مستشفى العديسات التخصصي للأطفال بمركز الطود جنوب المحافظة، وهي أول مستشفى متخصص للأطفال على مستوى الصعيد، بتكلفة 750.355 مليون جنيه، وتبلغ المساحة الكلية للمستشفى 16.380 ألف متر مربع، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية إجمالي 112 سريرا، تشمل 42 أسرة داخلي، 4 للتحضير، 5 للإفاقة، 26 رعايات الأطفال، 15 الاستقبال والطوارئ، إضافة إلى 5 غرف للعمليات، 3 حضانات، 10 ماكينات للغسيل الكلوي، 18 جهاز تنفس صناعي، وأكثر من 9 عيادات خارجية منها "الباطنة، طب الأطفال، عظام الأطفال، العلاج الطبيعي، أمراض الدم، الأمراض الوراثية، التغذية، الأنف والأذن، الغدد الصماء"، وقسم الأشعة "عادية، C-R، موجات صوتية متعدد الأغراض، مقطعية، إيكو"، وقسم المعمل "CBC، غازات بالدم، سنترفيوج، كيمياء أوتوماتيكي، كيمياء يدي، ميكروسكوب"، إضافة إلى بنك الدم التخزيني والصيدلية بأنواعها المختلفة.

المجمع الصناعي بالبغدادي

كما ضمت المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأقصر، مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة البغدادي، وقال المهندس مصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالأقصر، أن المجمع الصناعي بالبغدادي بمدينة البياضية هو أول المشروعات الصناعية في محافظة الأقصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يقع على مساحة 49.17 فدان بما يعادل 206.514 م2 (206 آلاف متر مربع)، ويضم حوالي 206 وحدات صناعية بمساحات متفاوتة منها 146 وحدة بمساحة 432 مترا مربعا للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 مترا مربعا، وبلغت تكلفة إنشاء المشروع 816 مليون جنيه تقريبا ما بين إنشاءات + ترفيق، بواقع تكلفة إنشاءات بلغت 716 مليون جنيه، كما تبلغ تكلفة توصيل المرافق إلى المجمع من كهرباء ومياه وصرف صحي وشبكات إنترنت للمجمع 100 مليون جنيه، كما تبلغ القيمة الإيجارية للمتر الواحد نحو 20 جنيهًا في الشهر الواحد، أي ما يوازي 8640 جنيهًا للوحدة الصناعية الواحدة، أو 9669 جنيهًا للمساحة الأكبر، بفترة إيجارية تبلغ 5 سنوات ويمكن تجديدها 10 مرات حتى 50 عامًا.

وأضاف عبد الحليم، أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 100 % ، حيث تم تنفيذه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحديدا إدارة الأشغال العسكرية، وتم طرح المجمع مع باقي المجمعات الصناعية التي يبلغ عددها 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، من خلال هيئة التنمية الصناعية وهي لتشغيلها من قبل شباب المحافظة وصغار المستثمرين بتمويل ميسر.

وتابع، أنه تم تسليم 24 وحدة للمستثمرين وتم تشغيل عدد 2 وحدة منتجة، وتمكن إدارة المجمع المستثمر الواحد من الحصول على 8 وحدات صناعية واحدة من أجل مشروعه، كما تم حجز 18 وحدة داخله للمستثمرين من أصل 206 وحدات، وجارٍ الطرح لها في هيئة الاستثمار، وتشمل وحدات المجمع الصناعي بالبغدادي عددا من الأنشطة الصناعية المتنوعة، مثل مواد البناء الديكورية والأدوات المكتبية، والكهربائية، والهندسية والكيماوية غير ملوثة، وصناعة المنسوجات والأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة، ومواد البناء والورق، وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائية وصناعة الكمامات والأكواب الورقية، وغيرها من الصناعات.

واختتم عبد الحليم، أن المصانع والقطاعات المشاركة في المجمع صديقة للبيئة، ويأتي ضمن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء المجمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وصغار رجال الأعمال من الشباب، كما يعد من أهم الصروح الصناعية لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، ويستهدف توفير منشات صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، حيث يتيح المجمع الصناعي بالبغدادي في محافظة الأقصر ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل لشباب محافظة الأقصر.

محطة كهرباء الشيخ أحود

وكان ختام هذه المشروعات، هو افتتاح محطة محولات إسنا الجديدة جهد 220/66/11 ك ف، بمنطقة الشيخ أحود جنوب الأقصر، ذلك من أسوان عبر الفيديو كونفرانس، وهي أكبر المحولات بمدينة إسنا وتأتي في إطار زيادة السعة الإجمالية للشبكة الكهربائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المهندس عبدالحكيم محمد سلطان مدير عام محطات إسنا، أهمية تلك المحطة قائلا، أنها تقع بمنطقة المطاعنة شمال مركز إسنا، وتوفر الطاقة اللازمة لمشروعات الاستثمار والتنمية بالمحافظة، بالتوازي مع خدمة جميع قرى ومراكز المحافظة، كما ستقوم بدور كبير في ربط محولات شرق الأقصر بمحولات سلو بمحافظة أسوان، كما أن المحطة مسئولة عن تغذية أرمنت وإسنا والحميدات والعديسات وتربط محطة محولات السباعية والمحطة، للمساهمة في تطوير بقطاع الكهرباء في هذه المنطقة التي كانت تعانى من انخفاض الجهد.

وأضاف سلطان، أن المحطة أقيمت على 15 فدانا تم التعاقد عليها وبدء التنفيذ في 3 نوفمبر عام 2014، وتم استلام الموقع للبدء في التنفيذ في 9 فبراير 2015، وتم إنهاء التعاقد في 8 إبريل 2016، كما شهد المحطة إدخال الجهد الأول عليها في 21 مايو 2017، واستغرقت أعمال تنفيذ المحطة نحو 14 شهرًا، وبلغ عدد العمالة في المشروع 2000 مهندس وفني، كما بلغت التكلفة الاستثمارية للمحطة 107 ملايين جنيه بمصادر ذاتية من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتكلفة خطوط الربط عليها 243 مليون جنيه، وإجمالي التكلفة 350 مليون جنيه.

وتابع، تضم المحطة حوش مفاتيح جهد 220 ك.ف، ومبنى صالة مفاتيح جهد 66 ك.ف، ومبنى صالة مفاتيح جهد 11 ك.ف وغرفة التحكم في المعدات، و2 غرفة منظومة إطفاء حريق، كما تشمل تجهيزات المحطة جهد 220 ك.ف، بإجمالي عدد 13 خلية تشمل الخلايا المستقبلية، وجهد 66 ك.ف، بإجمالي عدد 21 خلية تشمل الخلايا المستقبلية، وجهد 11 ك.ف، بإجمالي عدد 16 خلية خروج، بالإضافة إلى مكثفات تحسين القدرة، وتشمل عدد 2 مكثف سعة 5.4 ميجا فاز، والمحولات المساعدة وعددها 2 محول سعة 300 ك.ف.أ.

وفيما يخص المواصفات الفنية للمحطة، والتي تم إعداداها بمعرفة قطاع المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهربا، فأوضح مدير عام محطات إسنا أن المحطات تشمل عدد محول جهد ٢٢٠على ٦٦ بقدرة ٢×١٢٥ ميجا ف أ، وبها محولين جهد ٦٦على ١١ ك ف بقدرة ٢×٤٠ميجا ف أ، تغذى محطة محاولات إسنا الجديدة جهد ٦٦ على ١١ ك ف، تغذى محطة محاولات أرمنت جهد ٦٦ على ١١ ك ف، تغذى محطة محاولات السباعية جهد ٦٦على ١١ ك ف، وتغذى محطة محاولات الحميدات والعديسات ٦٦ على ١١ ك ف.

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مستشفى العديسات

مستشفى إيزيس (1)

مستشفى إيزيس (2)

مستشفى إيزيس (3)

مستشفى إيزيس (4)