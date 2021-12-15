«منصور» يطالب بعودة معاشه

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 04:45 ص

تلقت «البوابة» رسالة من «منصور إلياس عبدالله» من مركز سمالوط بمحافظة المنيا يقول فيها: «كنت أتقاضى معاشا من الشئون الاجتماعية نظرًا لظروفى الصحية فطبقًا لكشف القومسيون الطبى عينى اليسرى لا ترى الضوء نهائيًا ومنذ عامين ونصف تم وقف المعاش بدون سبب أو مبرر».

ويستكمل: «قدمت أكثر من تظلم ولكن دون جدوى، علمًا بأننى أعول أسرة مكونة من سبعة أفراد وأولادى بمراحل التعليم المختلفة، لذا أناشد وزارة التضامن بالنظر فى حالتى وتظلمى لعودة المعاش».

للتواصل مع الحالة: 01203782528

