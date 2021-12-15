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الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

«منصور» يطالب بعودة معاشه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 تلقت «البوابة» رسالة من «منصور إلياس عبدالله» من مركز سمالوط بمحافظة المنيا يقول فيها: «كنت أتقاضى معاشا من الشئون الاجتماعية نظرًا لظروفى الصحية فطبقًا لكشف القومسيون الطبى عينى اليسرى لا ترى الضوء نهائيًا ومنذ عامين ونصف تم وقف المعاش بدون سبب أو مبرر».
ويستكمل: «قدمت أكثر من تظلم ولكن دون جدوى، علمًا بأننى أعول أسرة مكونة من سبعة أفراد وأولادى بمراحل التعليم المختلفة، لذا أناشد وزارة التضامن بالنظر فى حالتى وتظلمى لعودة المعاش».
للتواصل مع الحالة: 01203782528
 

صوت الناس التضامن