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السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

فوز قائمة طارق سعيد في انتخابات نادي الترسانة

فوز قائمة طارق سعيد
فوز قائمة طارق سعيد
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أعلن المستشار منتصر محمد عبد العال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الترسانة عن فوز النائب طارق سعيد حسانين بمنصب رئيس النادي والمستشار راجح وهبه بمنصب نائب الرئيس والكابتن صلاح عبدالفتاح بمنصب امين الصندوق وفي العضويه فوق السن نجح كلا من:محمد طارق سعيد، أحمد الوليد، محمد حسن الشاذلي، ثروت جميل، أحمد الخطيب، محمد أمام، اما الأعضاء تحت السن فقد فاز أشرف عادل سليمان، محمد أيمن، محمد، مصطفى خطاب.

ومن جانبه أكد المستشار منتصر محمد عبد العال رئيس اللجنه المشرفة على انتخابات نادى الترسانة ان هذا النادي من أعرق الأندية المصرية وتم تأسيسه عام ١٩٢١ وتخرج منه العديد من الابطال ساهموا في حصول مصر علي العديد من الالقاب الدولية والقارية بجانب انجازاتهم المحليه واتمنى النجاح للمجلس الحالي تحت قيادة النائب طارق سعيد حسانين.

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انتخابات نادى الترسانة طارق سعيد