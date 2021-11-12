طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار

الجمعة 12/نوفمبر/2021 - 10:31 ص

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة وأن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحارا على جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيفًا ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل ومائلا للبرودة في أخره، مع تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية مثل السلوم ومطروح والضبعة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم وأسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة.

وهذا بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة العظمى 26 والصغرى 17.

الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 18

مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 17.

سيوة العظمى 27 والصغرى 15.

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 21.

دمياط العظمى 26 والصغرى 20.

الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 18.

السويس العظمى 26 والصغرى 19.

العريش العظمى 26 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 12.

طابا العظمى 28 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 22.

الغردقة العظمى 29 والصغرى 21.

الفيوم العظمى 28 والصغرى 16.

بني سويف العظمى 27 والصغرى 17.

المنيا العظمى 28 والصغرى 18.

أسيوط العظمى 27 والصغرى 17.

سوهاج العظمى 29 والصغرى 17.

قنا العظمى 30 والصغرى 18.

