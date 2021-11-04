اليوم.. الحكم على ممرض تحرش بمريضة في العمرانية

الخميس 04/نوفمبر/2021 - 07:07 ص

تصدر الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، حكمها علي ممرض لاتهامه بالتحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بالعمرانية.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له اتهام التحرش بمريضة داخل مستشفي خاص وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وأوضحت التحقيقات أن السيدة كانت في العناية المركزة، ومغمى عليها، ثم دخل أحد الممرضين وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة في جسدها وهي لا تستطيع الحركة ومدركة بأفعاله فأبلغت ذويها بما حدث بعد افاقتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من قسم شرطة العمرانية بتحرير ربة منزل 38 سنة تتهم فيه ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وبعد تحرير محضر والتحري والتأكد من صحة الواقعة تم ضبط المتهم بعد التعرف على هويته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.