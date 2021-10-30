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السبت 30 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار العملات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم  السبت في البنوك وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو  15.6519 جنيه للشراء،  و  15.7773 جنيه لبيع، 

وسجل  سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي إلى نحو 18.1593 جنيه للشراء، و 18.3111 جنيه للبيع.
      
أما الجنيه الإسترليني فسجل في البنك المركزي المصري نحو  21.4947 جنيه للشراء، و 21.6685 جنيه للبيع، و بلغ سعر ال 100 ين يابانى 13.7659 جنيه للشراء ، و 13.8799 جنيه للبيع ، و سجل سعر الدولار الاســـترالى 11.7498  جنيه للشراء ، و 11.8472 جنيه للبيع .

و بالنسبة لأسعار العملات العربية  فقد استقر سعر الريـــال السعـــودى عند 4.1728 جنيه للشراء ، و 4.2065 جنيه للبيع . 
و بلغ سعر الدينــار الكويتى 51.8170 جنيه للشراء ، و 52.3675 جنيه للبيع ، و سجل سعر الدرهم الاماراتى 4.2607 جنيه للشراء، و 4.2957 جنيه للبيع . 
 

أسعار الدولار الأمريكى , البوابة نيوز البنك المركزي أسعار اليورو والإسترليني العملات