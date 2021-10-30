استقرار أسعار العملات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021

السبت 30/أكتوبر/2021 - 08:48 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم السبت في البنوك وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.6519 جنيه للشراء، و 15.7773 جنيه لبيع،

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي إلى نحو 18.1593 جنيه للشراء، و 18.3111 جنيه للبيع.



أما الجنيه الإسترليني فسجل في البنك المركزي المصري نحو 21.4947 جنيه للشراء، و 21.6685 جنيه للبيع، و بلغ سعر ال 100 ين يابانى 13.7659 جنيه للشراء ، و 13.8799 جنيه للبيع ، و سجل سعر الدولار الاســـترالى 11.7498 جنيه للشراء ، و 11.8472 جنيه للبيع .

و بالنسبة لأسعار العملات العربية فقد استقر سعر الريـــال السعـــودى عند 4.1728 جنيه للشراء ، و 4.2065 جنيه للبيع .

و بلغ سعر الدينــار الكويتى 51.8170 جنيه للشراء ، و 52.3675 جنيه للبيع ، و سجل سعر الدرهم الاماراتى 4.2607 جنيه للشراء، و 4.2957 جنيه للبيع .

