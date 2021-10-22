تعرف على أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 08:35 ص

استقرت أسعار الذهب، بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد ارتفاعه أمس، بقيمة جنيهان وسجل جرام الذهب عيار ٢١ يسجل 779 جنيها.

وسجل وعيار ٢٤ يسجل 889 جنيها، عيار ١٨ يسجل 668 جنيها، والجنيه الذهب يسجل 6230 جنيها، وسجل عيار 14 نحو521 جنيه للجرام، وجاء سعر عيار 12 بقيمة 447 جنيه للجرام

تراوح سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام.

وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.