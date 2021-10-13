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الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 15 سنة لمتهمين بتزوير عقد شقة وبيعها بالنزهة

تعبيريه
تعبيريه
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد ١٥ سنة، لمتهمين اثنين (رجل وسيدة)، بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم شرطة النزهة للتمكن من شقة سكنية.

جاء في نص قرار الإحالة  من نيابة شرق القاهرة الجزئية ، بأن المتهم “ح.ص” صاحب شركة تسويق عقاري و ” ش.م”، قاما بتقليد خاتم إحدى مصالح الحكومة والمنسوب صدوره من مكتب توثيق بمصلحة الشهر العقاري بمحافظة مرسى مطروح، بأن اصطنعاه على غرار الصحيح منه واستعملاه بوضع بصمته على المحرر المزور موضع الإتهام مع علمهما بذلك التزوير.

وأوضحت التحقيقات، أنهما ليس من أرباب الوظائف العمومية واشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو ” توكيل رقم ٧٥٣١ لسنة ٢٠١١ المنسوب صدوره من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعداه بإمداده بالمعلومات والبيانات المطلوب إثباتها به فدونها المجهول وأنسبه زورا لتلك المصلحة، وذيله بإمضاءات نسبها زورا للعاملين بها، وبصمه بالخاتم المزور.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الثانية قامت بالاتفاق مع المتهم على تزوير ذلك التوكيل لتبيع وحدة سكنية ليست ملكها لأحد العملاء وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي لتلك الوحدة السكنية عن طريق التزوير، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمان لمحكمة الجنايات لمحاكمتها.التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمده ١٥ عام.

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