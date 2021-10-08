بعد زيادة اسعار البنزين .. محافظة القاهرة تكشف موقف تعريفة الركوب الحالية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:26 م

قال اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد ومتحدث محافظة القاهرة، إن تعريفة الركوب لمختلف وسائل النقل داخل المحافظة كما هي دون أي زيادة.

وأضاف عوض، أن ثبات تعريفة الركوب دون زيادة يسري على سيارات السرفيس والنقل العام بالقاهرة.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم كالآتي: 7 جنيه للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.