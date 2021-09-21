«چيفيرا».. قصة نجاح «إنرشيا للتنمية العقارية» وامتداد للعلمين الجديدة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:27 م

إذا أردت النجاح وفِّر له العوامل التي تساعد على ذلك، فإن سر النجاح هو الثبات على الهدف، وهذه المقولات تنطبق على شركة إنرشيا للتنمية العقارية بشكل عام وعلى مشروعها الأكبر والأشهر چيفيرا بمنطقة الساحل الشمالى على وجه الخصوص.



وليس هذا لأنه المشروع الذي يستحوذ على اهتمام الشركة، ولكن لكونه ضمن المشروعات التي تطبق مفهوم الاستدامة ضمن مدن الجيل الرابع والذي يخلق مجتمعات صالحة للعيش طوال العام، والثبات على الهدف في چيفيرا هو تحقيق الريادة والنجاح في كافة جنبات المشروع.



يأتي ذلك بالإضافة إلى أن «چيفيرا» سيكون امتدادًا لمدينة العلمين الجديدة، من خلال التركيز على إقامة وحدات سكنية تصلح للإقامة طوال العام وأخرى فندقية، إلى جانب خدمات صحية وترفيهية وتعليمية شاملة.

وقد أعلنت «إنرشيا» مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة داخل المشروع أطلقت عليها اسم «ايلا» في قلب «چيفيرا» وبإطلالة جذابة وفريدة من نوعها على مساحة 318 ألف متر مربع بطراز معماري مستوحى من مدينة تولوم المكسيكية يتناسب مع الطبيعة الجذابة لتصميمات چيفيرا المختلفة، وستضم «ايلا» العديد من الوحدات التي تتنوع بين ڤيلات، وتوين هاوس، وتاون هاوس، وشاليهات بمساحات تتراوح بين غرفتين و4 غرف، حيث تتمتع 95% من هذه الوحدات برؤية واضحة مميزة للبحيرات الصالحة، ويوجد في هذه المرحلة «Boutique hotel».

وتقدم «إنرشيا للتنمية العقارية» لعملائها عروضًا قوية خلال مشاركتها فى معرض «سيتى سكيب» هذا العام باعتباره ملتقى العقارات الأهم فى مصر ، وستطرح الوحدات الخاصة بمشروعاتها بمقدم 10% دفعة أولى وخطط سداد متساوية تصل إلى 10 سنوات بتسليم يبدأ في خلال 3 سنوات أو التعاقد بمقدم 10٪ دفعة أولى بالإضافة إلى خطط أقساط متساوية لمدة 9 سنوات مع التسليم خلال سنتين في خطوة جادة لتقديم كل ما هو جديد لعملائها وطرح نظم ميسرة للسداد تحقق الرواج بالسوق العقارية عامة ولمشروعات إنرشيا للتنمية العقارية على وجه الخصوص.

ستجد داخل «چيفيرا» المساحات السكنية المختلفة التى تناسب جميع الاحتياجات سواء فيلات أو شاليهات وذلك ضمن قرية مصممة بالكامل على البحر بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأساسية والترفيهية التي تظهر للمرة الأولى في منطقة إقامة المشروع الذي تصل استثماراته إلى 66 مليار جنيه، تلك الاستثمارات الضخمة التي يساعد على إقامتها النمو والتطور المتسارع للأعمال في الساحل الشمالى بشكل ملحوظ بعد النجاحات المتتالية على كل المستويات خلال الفترة الحالية.

«چيفيرا» ستكون نقطة جذب سياحية للاستمتاع بأجواء الساحل الشمالى الجميلة متمركزة في مدينة من الطراز الأول توفر كل احتياجات المعيشة المستدامة مثل إقامة محطة تحلية لمياه البحر التى ستوفر 100% من احتياجات المشروع من المياه العذبة مما يعزز تحقيق مفهوم الاستدامة ويوفر بيئة ملائمة للإقامة الدائمة للملاك، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة بما فيها المارينا الدولي والمركز الطبي والجامعة والمدرسة والأكاديمية الرياضية ومراكز التأهيل ومركز للمؤتمرات والفنادق وجميع الخدمات التجارية والترفيهية.