ads
الأحد 19 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

وزير القوى العاملة يضع حجر الأساس لمسجد فريد خميس بالعاشر من رمضان

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، حجر الأساس لمسجد المرحوم محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وياسمين محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون.
يأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل رائد الصناعة في مصر محمد فريد خميس.
وقال  الوزير: إن الراحل كان له قدر كبير بالمجتمع، وكان رجلا وطنيا راعيا لعمال مصانعه محافظاً على حقوقهم، مؤكداً أنه سوف يظل موجوداً بأفعاله وأقواله، في قلوبنا وقلوب جميع عمال مصانعه طالما أن أبنائه من العمال محافظين على سيرته العطرة، ويسيرون على دربه لاستكمال مسيرته.
ونوه الوزير إلى أن محمد فريد خميس ترك ميراثاً ثميناً من الخلق والعمل وكان دائما القدوة للكثير، مقدما خالص دعواته أن يجعل هذا المسجد صدقة جارية علي روحه.
من جانبها تقدمت ياسمين محمد فريد خميس بالشكر والتقدير للوزير على حرصه على المشاركة في الذكرى  الأولى لرحيل محمد فريد خميس، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنة استكملنا المشوار بالمجموعة وحافظنا على كل الخطوات التي بدأها واستمررنا في النجاح الذي حققه، واليوم نضع حجر الأساس لصرح عملاق، حيث تبلغ مساحة المسجد 2257 متر، من إجمالي مساحة الأرض الكلية البالغة 11927 مترا، مؤكدة أن المسجد سيكون مختلفا في بنائه وفي تقديم الخدمات.

3d3859e2-c0d6-4d8c-b62b-131fa33fd2d8
3d3859e2-c0d6-4d8c-b62b-131fa33fd2d8
6b82b060-5d1b-4aed-b730-17203a7f7cdc
6b82b060-5d1b-4aed-b730-17203a7f7cdc
9cfbcf2d-b94b-4e19-8dc5-6a1f0e6a2f27
9cfbcf2d-b94b-4e19-8dc5-6a1f0e6a2f27
44fd76af-25b6-4fbd-9c67-b745ec204e54
44fd76af-25b6-4fbd-9c67-b745ec204e54
45b9d342-c80e-4d17-94f7-2fc8264632c0
45b9d342-c80e-4d17-94f7-2fc8264632c0
2867250c-4cde-4846-acb8-cddfa274d493
2867250c-4cde-4846-acb8-cddfa274d493
44428363-dccb-4df9-828b-d47300069c3d
44428363-dccb-4df9-828b-d47300069c3d
61687895-a113-4e1b-83ce-55cc88e60211
61687895-a113-4e1b-83ce-55cc88e60211
b3b33286-80e4-4d6e-8025-70e2bf5dbc23
b3b33286-80e4-4d6e-8025-70e2bf5dbc23
df4881bb-53c7-4f58-8bab-c66bd6de9e33
df4881bb-53c7-4f58-8bab-c66bd6de9e33
e52c6bf1-f344-42c8-afde-02d63d654620
e52c6bf1-f344-42c8-afde-02d63d654620
العاشر من رمضان محمد سعفان وزير القوى العاملة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محافظة الشرقية مدينة العاشر من رمضان صدقة جارية الذكرى الأولى اليوم الاحد مشاركة محمد فريد حجر الأساس مجلس إدارة النساجون الشرقيون محمد فريد خميس