وزير القوى العاملة يضع حجر الأساس لمسجد فريد خميس بالعاشر من رمضان

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 01:48 م

وضع محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، حجر الأساس لمسجد المرحوم محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وياسمين محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون.

يأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل رائد الصناعة في مصر محمد فريد خميس.

وقال الوزير: إن الراحل كان له قدر كبير بالمجتمع، وكان رجلا وطنيا راعيا لعمال مصانعه محافظاً على حقوقهم، مؤكداً أنه سوف يظل موجوداً بأفعاله وأقواله، في قلوبنا وقلوب جميع عمال مصانعه طالما أن أبنائه من العمال محافظين على سيرته العطرة، ويسيرون على دربه لاستكمال مسيرته.

ونوه الوزير إلى أن محمد فريد خميس ترك ميراثاً ثميناً من الخلق والعمل وكان دائما القدوة للكثير، مقدما خالص دعواته أن يجعل هذا المسجد صدقة جارية علي روحه.

من جانبها تقدمت ياسمين محمد فريد خميس بالشكر والتقدير للوزير على حرصه على المشاركة في الذكرى الأولى لرحيل محمد فريد خميس، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنة استكملنا المشوار بالمجموعة وحافظنا على كل الخطوات التي بدأها واستمررنا في النجاح الذي حققه، واليوم نضع حجر الأساس لصرح عملاق، حيث تبلغ مساحة المسجد 2257 متر، من إجمالي مساحة الأرض الكلية البالغة 11927 مترا، مؤكدة أن المسجد سيكون مختلفا في بنائه وفي تقديم الخدمات.

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