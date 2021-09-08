محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء طرق مجمع المصالح الحكومية بالخارجة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:18 م

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء شبكة الطرق التي تخدم مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة.

ووجه المحافظ، بعمل ملفات ودوران بطريق الخارجة - أسيوط للوصول للمجمع ومقابر "البجوات" وسرعة استكمال طريق "الناضورة" والطريق الواصل بين طريق أسيوط والطريق الدائري خلف المجمع.

كما تفقد بدء أعمال إنشاء ممشى الدراجات من مقر جامعة الوادي الجديد وصولًا لمدخل المدينة بطول ٥ كم، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة للنشء وتشجيع رياضة ركوب الدراجات.

من ناحية أخري، تفقد المحافظ الممشى السياحي بحي ٢٥ يناير، ووجه باستغلال المنطقة الكائنة بمدخل الحي لإقامة ملاعب رياضية وحديقة عامة لخدمة سكان الحي وإضفاء مظهر حضاري.