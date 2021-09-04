موعد مباراة منتخب مصر والجابون في تصفيات كأس العالم

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:26 ص

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الجابون غدا الأحد بملعب "فرانسفيل" في الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2022 وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن المجموعة السادسة من التصفيات.

وغادرت بعثة مصر مساء اليوم الجمعة مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في طريقها غلى الجابون لمواجهة نظيره الجابوني في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ومن المنتظر أن ينضم النجم محمد صلاح لبعثة المنتخب في الجابون حيث يتوجه من إنجلترا بطائرة خاصة للمشاركة مع الفراعنة بعد موافقة فريق ليفربول على سفر اللاعب بعدما رفض في وقت سابق انضمام "مو" لمعسكر المنتخب في مصر بسبب وقوع مصر في المنطفة الحمراء المحظور السفر لها من بريطانيا.

موقف منتخب مصر في المجموعة

ويمتلك منتخب مصر 3 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره أنجولا بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2020.

أحرز هدف الفراعنة الوحيد اللاعب محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 5 من بداية اللقاء بعدما تحصل عليها اللاعب أحمد فتوح.

الشوط الأول كان منتخب أنجولا الأخطر ولكن الشناوي ودفاع الفراعنة حافظ على نظافة الشباك.

وفي الشوط الثاني كان منتخب مصر الأخطر وأهدر أكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة الأهداف.