افتتاح معرض "مثل ظل على الماء" لخالد فاروق بقاعة الباب سليم (صور)

افتتح قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرض "مثل ظل على الماء" للفنان خالد فاروق، بقاعة الباب سليم بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 4 مايو المقبل.

حصل الفنان خالد فاروق علي العديد من الجوائز المحلية، والتي منها، جائزة الكبري من الاتحاد العالمي لنقاد الفن التشكيلي، وجائزة الثالثة عمل مركب صالون الشباب السابع، وغيرها من الجوائز.

شارك خالد فاروق فى الحركة الفنية بالإسكندرية منذ 1984 وصالون فنانى الإسكندرية تحت الثلاثين أتيليه الإسكندرية 1986 والصالون السنوى لجاليرى فكر وفن - معهد جوتة الإسكندرية 1986 – 1991 ومعرض الإنتفاضة الثالثة أتيليه القاهرة 1991 ومعرض الإسكندرية بعيون فنانيها جاليرى 88 الأسكندرية 1992 ومعرض جاليرى 88 عمر وهبة - نزير الطنبولى ومجدى شيحة ومهرجان سكندريات العالم - متحف الفنون الجميلة الإسكندرية 1993 وصالون الشباب السابع 1995 والمعرض السنوى للفنانين التشكيليين المتفرغين 1995 وصالون الأعمال الفنية الصغيرة السادس 2003.

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