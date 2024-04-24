الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية.. معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء أنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمل والأتربة على شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. كما متوقع أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 20

العاصمة الإدارية 36 19

6 أكتوبر 35 19

بنهــــا 35 18

دمنهور 34 16

وادي النطرون 35 18

كفر الشيخ 30 15

المنصورة 36 19

الزقازيق 36 19

شبين الكوم 35 18

طنطا 34 18

دمياط 32 20

بورسعيد 33 20

الإسماعيلية 39 21

السويس 34 20

العريش 39 22

رفح 39 21

رأس سدر 33 22

نخل 38 21

كاترين 30 18

الطور 35 24

طابا 36 23

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 22 15

السلوم 23 14

سيوة 29 17

رأس غارب 38 25

الغردقة 38 24

سفاجا 36 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 33 27

حلايب 30 26

أبو رماد 32 26

رأس حدربة 30 27

الفيوم 39 19

بني سويف 40 19

المنيا 40 21

أسيوط 41 22

سوهاج 41 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 27

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 42 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 40 25

الرياض 36 20

المنامة 32 25

أبوظبى 34 24

الدوحة 33 24

الكويت 35 23

دمشق 36 19

بيروت 32 23

عمان 34 19

القدس 35 18

غزة 33 20

بغداد 36 20

مسقط 32 27

صنعاء 25 13

الخرطوم 42 27

طرابلس 20 14

تونس 22 13

الجزائر 18 12

الرباط 24 13

نواكشوط 32 25

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 28 14

إسطنبول 27 13

إسلام آباد 34 19

نيودلهي 39 25

جاكرتا 33 26

بكين 27 16

كوالالمبور 34 25

طوكيو 26 15

أثينا 22 11

روما 18 06

باريس 13 06

مدريد 17 08

برلين 10 03

لندن 13 07

مونتريال 10 02

موسكو 19 12

نيويورك 15 04

واشنطن 17 05

أديس أبابا 26 13