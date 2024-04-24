"الأمن الروسي": احتمالات نشوب النزاعات في العلاقات الدولية زادت بشكل ملحوظ

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن احتمالات نشوب النزاعات في العلاقات الدولية زادت بشكل ملحوظ في الوقت الحالي.

وقال باتروشيف، خلال الجلسة العامة للاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية بمدينة بطرسبورج الروسية: “ إن عدم القدرة على التنبؤ واحتمالات الصراع في العلاقات الدولية زادت الآن بشكل ملحوظ”، مشيرا إلى أن هناك توجهات نحو التقليل من قيمة القانون الدولي ومؤسساته.

وأضاف: "لقد أرجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة وجهها للاجتماع عبر الفيديو كونفرانس، سبب احتمالات نشوب النزاعات في العلاقات الدولية إلى الانتقال لعالم متعدد الأقطاب والذي لايزال يسبب الرفض والمعارضة من جانب دول بعينها تسعى إلى الحفاظ غير المشروط على هيمنتها".

وتابع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: "هناك توجهات نحو التقليل من قيمة القانون الدولي ومؤسساته وتآكل الدور المركزي للأمم المتحدة في حل الصراعات العالمية والإقليمية حيث يتأثر الأمن الدولي بالصراعات القديمة والناشئة، والتي من المستحيل أن تظل دولة واحدة بمعزل عنها في ظروف تكنولوجيا المعلومات الحديثة".

