مع بداية تنفيذه الجمعة المقبلة| فوائد العمل بالتوقيت الصيف.. ومواعيد عمل المحال التجارية خلال فصل الصيف

تستعد مصر لبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024، يوم الجمعة المقبلة 26 أبريل، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة، بحيث تكون الساعة القانونية في مصر، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة كاملة، لتكون الساعة بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا.

ما زال يتم العمل الآن بالتوقيت الشتوي، الذي بدأ تطبيقه منذ منتصف ليل يوم 27 أكتوبر 2023، حيث جرى تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويستمر العمل به نحو 6 أشهر.

جاء عودة إقرار العمل بـ "التوقيت الصيفي" في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وذلك تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي.

ونص القانون على التالي: اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي

طبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضي، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

كما تطبق نحو 70 دولة حول العالم التوقيت الصيفي، بهدف الحصول على ساعات نهار أطول، ما يسهم في توفير الطاقة، لأن تحريك الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة يعني ساعة إضافية من ضوء النهار؛ ما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية.

فمن فوائد التوقيت الصيفي التي يجرى العمل به في العديد من دول العالم، هي توفير مصادر الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء، وضمان وقت أطول للناس للبقاء خارج المنزل في ظل زيادة ساعات النهار، ما يشجعهم على ممارسة الرياضة على سبيل المثال، وهو ما يجعلهم أكثر نشاطا، فضلًا عن تقليل حوادث السيارات، إذ أن القيادة في النهار تكون أكثر أمانا، وهي فرصة للبشر للتعرض لأشعة الشمس، ومن ثم الحصول على المصدر الأساسي لـ فيتامين د.

مواعيد عمل المحال التجارية في الصيف

أوضح خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، مواعيد فتح المحال التجارية مع تطبيق التوقيت الصيفي الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس / الجمعة المقبل.

وقال "قاسم"، في تصريحات تليفزيونية، إن مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، من السابعة صباحا حتى الـ11 مساءً، على أن تزيد المدة عن ذلك ساعة (أي حتى منتصف الليل) في أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية.

وأضاف، أن المطاعم والكافيهات تفتح من الخامسة صباحا حتى الواحدة من فجر اليوم التالي، مشيرا إلى أن خدمات «التيك أواي» يُسمح بها على مدار الـ24 ساعة.

وأشار إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتب السكنية تفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء، أما الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود تكون لها طبيعة مختلفة نظرا لوضعها الاستثنائي.

وأفاد بأنه يُستثنى من ذلك محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والأفران ومحال الدواجن وبيع الفواكه والخضار وأسواق الجملة.