ads
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

لأول مرة.. مسابقة أفضل شاعر ومعرض فني بفعاليات المؤتمر الطلابي السابع بزراعة القناة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت كلية الزراعة جامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي السنوي السابع للبحوث الطلابية، تحت عنوان: "الزراعة الذكية المستدامة تحديات وآفاق".

وجاء ذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة و رئيس المؤتمر، والدكتور محمد الحماحمي  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور تامر شوقي مدير مركز وحدة الدعم الأكاديمي بالجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتورة مروة سمير مدير وحدة الدعم الأكاديمي ومقرر المؤتمر.

وقامت الدكتورة حفصة نور الدين منسق الأنشطة الطلابية بتنسيق المؤتمر.

شارك بالمؤتمر  130 طالب يُمثلون 31 مجموعة بحثية و 26 بحث شفوي مقسم إلى 3 جلسات، و6 ابتكار، إلى جانب تصعيد 3 أبحاث شفوية،و 
3 بوستر، و 5 ابتكارات لمؤتمر البحوث الطلابية بالجامعة 7 مايو القادم .

هذا ولأول مرة أقيم على هامش المؤتمر المعرض الفني بمشاركة عدد من الطلاب.

وخلال المؤتمر - تم تقييم الأبحاث المقدمه، وتصعيد الثلاث مراكز الأولي المشاركة في المؤتمر الطلابي العام.

وضمن الفاعليات - أقيمت مسابقة أحسن شاعر وتم تكريم المركز الأول والثاني بها.

وقد أثنى المحكمون على أداء الطلاب والمجهود المبذول من الطلاب والمشرفين عليهم في الأبحاث، وفوائدها للمجتمع والبيئة والنهوض بالبحث العلمي.

كما تضمن المؤتمر محاضرات تعريفية للطلاب بالخدمات التي يقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة و معهد lTl ومركز  Creative.

الدكتور ناصر مندور المركز الجامعي للتطوير المهنى جامعة قناة السويس رئيس جامعة قناة السويس شئون التعليم والطلاب لشئون التعليم والطلاب