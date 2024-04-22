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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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خلال 24 ساعة.. ضبط 17177 مخالفة مرورية متنوعة

(الإدارة العامة للمرور
(الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (17177) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
(621) مخالفة السير بدون تراخيص.
(24) دراجة نارية مخالفة.
(10127) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(15) مخالفة موقف عشوائى.
(422) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(12) مخالفة شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

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