مركز البحوث الزراعية ينظم قافلة بيطرية مجانية في المنيا

بدأ مركز البحوث الزراعية، اليوم السبت، الحملة القومية للقوافل العلاجية المجانية في محافظة المنيا.

وتعالج القافلة، مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظة، في الفترة من 20 إلي 25 أبريل 2024، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة تقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

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