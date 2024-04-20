من أجل الحطب.. تفاصيل ليلة دامية عاشها النازحون في رفح الفلسطينية

كشف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، تفاصيل صادمة عن ارتكاب الاحتلال جريمة جديدة ضد المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية الليلة الماضية.

وقال خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": "كانت الليلة الماضية دامية حيث تم استهداف منزل في محافظة رفح وارتقى 9 شهداء منهم 6 أطفال، تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "كان هناك عدة استهدافات في مدينة غزة، ولازالت سياسة القتل مستمرة ضد مواطنين قطاع غزة".

وطالب "بصل" بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الغاز إلى غزة، لأن هناك جريمة أخرى تحدث بسبب أن الناس يعتمدون على وسائل بديلة عن الغاز مثل النايلون والفحم والحطب مما شكل خطورة على حياتهم حيث العديد من المشاكل الصحية في الجهاز التنفسي.

وأكمل: "من كثرة الطلب على الحطب تم نفاذه في القطاع الأمر الذي جعل المواطنين يذهبون إلى المناطق الحدودية لجلب المزيد من الحطب ولكن لقوات الاحتلال رأي آخر حيث يقومون باستهدافهم وتلك هي المأساه التي يعيشها أهل غزة الآن".