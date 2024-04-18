الدفاع المدني الفلسطيني: انتشلنا جثامين 11 شهيدًا من مناطق متفرقة في خان يونس

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين 11 شهيدًا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرفة سكنية بمنطقة حي السلام شرق محافظة رفح الفلسطينية.

ومساء أمس الأربعاء، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين من عائلة عياد من النازحين بينهم 5 أطفال وامرأتان جراء قصف غرفة في أرض زراعية في حي السلام جنوب مدينة رفح الفلسطينية، والشهداء هم: ليلى محمود سلمان عياد، بهاء عيد مصباح عياد، بشير جميل مصباح عياد، والطفل جميل بشير جميل عياد، والطفل يحيي بشير جميل عياد، والطفلة جني بشير جميل عياد، والطفل زين الدين بشير جميل عياد، والطفل زكي بشير جميل عياد.