المصري للشئون الإفريقية: إيران من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الاحتلال بعد 1948

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المركز المصري للشؤون الإفريقية، إن إيران من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الاحتلال بعد 1948، والعلاقات بين طهران وتل أبيب كانت على أعلى مستوى، وتل أبيب ساهمت في إنشاء الجيش الإيراني في عهد الشاه.

وتابع "حليمة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن تل أبيب قامت بتوفير 80% من السلاح لإيران خلال حربها مع العراق، وخلال الفترة الأخيرة اضطربت العلاقات بسبب البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن طهران تخوفت من برنامج الصواريخ الإيراني والبرنامج النووي في ظل وجود وكلاء لإيران، بالقرب من دول الاحتلال خاصة في سوريا ولبنان.