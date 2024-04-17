محللة سياسية: على الأمم المتحدة إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة

قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة ومحللة سياسية، إن الأمم المتحدة يجب أن تعلن قطاع غزة منطقة منكوبة بكل المعايير، نظرا لأن هناك تصفية لقطاعات كبيرة، وتحديدا فيما يتعلق بالمواقع الصحية

واكدت ان الواقع الصحي الآن لا يطاق على أرض الواقع، ولا يوحد هناك أدنى مستلزمات الواقع الطبي أو الصحي في قطاع غزة، وهناك خطة ممنهجة في سياق تصفية القطاعات الصحية والمتعلقة بالواقع الآدمي والإنساني والمعاشي في قطاع غزة.

وأضافت "حداد"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن المجازر أصبحت واقعا مستمرا كل يوم في قطاع غزة، وأصبح عدد الشهداء قرابة 34 ألف شهيد، بجانب المفقودين والجرحى، وبالتالي استمرارية الحرب تمثل المعضلة الأساسية في قطاع غزة.

ولفتت الى أنه لا توجد حتى الآن أي بوادر لأفق مستقبلية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، رغم أن استمرارية إطلاق النار في قطاع غزة قد تفتح جبهات أخرى، فيما يتعلق بالحرب الإقليمية والحرب الشاملة.