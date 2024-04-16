كوريا الجنوبية وأمريكا تدعوان لبذل الجهود لحل أزمة الشرق الأوسط

دعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى بذل الجهود الدولية لحل الأزمة الحالية في منطقة الشرق الأوسط، وتوسيع التعاون الشامل والاستراتيجي المشترك بين البلدين، والتعاون الثنائي والتنسيق حتى يتسنى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من القيام بدوره.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" مع مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد، أمس الاثنين، والذي تم خلاله بحث التوترات في منطقة الشرق الأوسط والملفات المتعلقة بكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" عن بيان الرئاسة الكورية أن المبعوثة الأمريكية أكدت مجددا دعم جهود كوريا الجنوبية لردع ما وصفته بـ "التطورات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية"، وتعهدت بالتعاون الوثيق مع سول بشأن الملفات العالمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف كوريا الشمالية.