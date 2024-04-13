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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصدر مصري: خلية أزمة من جميع الأجهزة تتابع الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم السبت، إن خلية أزمة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية، تتابع عن كثب، تطورات الأوضاع بالمنطقة، وترفع تقاريرها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار الساعة.
ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن المصدر قوله إن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف؛ لوقف التصعيد في المنطقة؛ في إطار سعيها نحو التهدئة والسلام.

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