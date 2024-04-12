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السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

غدا.. افتتاح أولى ليالي مونودراما "ودارت الأيام" على مسرح الهناجر

مونودراما ودارت الأيام
مونودراما ودارت الأيام
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يفتتح في الثامنة والنصف من مساء  غد السبت، أولى ليالي المونودراما المسرحية "ودارت الأيام" على مسرح مركز الهناجر للفنون في أرض الأوبرا.

وتعرض المسرحية يوميا لمدة شهر ما عدا يوم الإثنين من كل أسبوع إجازة المسرح.

مونودراما "ودارت الأيام" هي العمل المسرحي الأول للكاتبة أمل فوزى، والعرض مهدى إلى الفنانة سميحة أيوب.

العرض من بطولة الفنانة وفاء الحكيم، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، مساعدو الإخراج أحمد الدسوقي، رمضان موسى، مينا إبراهيم، مخرج منفذ سامي المصري، إخراج فادي فوكيه.

ودارت الأيام مركز الهناجر للفنون وفاء الحكيم فادي فوكيه