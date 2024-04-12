بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابى انفجار أسطونة غاز بحفل خطوبة في المنيا إلى 45

ارتفع عدد المصابين فى حادث انفجار اسطوانة بوتجاز فى حفل خطوبة بقرية بالمنيا إلى ٤٥ شخصا مصابا وتنشر البوابة نيوز أسماء المصابين وهم عبدالرحيم حسين عبدالرحيم، 45 سنة، يوسف شعبان محمد، 20 سنة، محمد نصر مصطفى، 30 سنة، صابر فتحي جمعة، 25 سنة طارق محمد جابر، 18 سنة، رودينا حسن علي، 9 سنوات، عفاف عبدالحميد محمد، 40 سنة، علاء محمد، 30 سنة، محمد صابر عبدالرحمن، 42 سنة، شريف محمد صابر، 12 سنة، زياد حسن علي، 8 سنوات، عامر حسن عبدالعزيز، 38 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى الفكرية المركزي، ملك حسن علي، 13 سنة، مهني عبد الله محمد، 52 سنة، محمد أحمد نادي، 11 سنة، رحمة أحمد نادي 14 سنة، سيد فؤاد، 43 سنة، شهد نادي محمد، 4 سنين، نورا نادي محمد، 15 سنة، عيد محمد نادي، 8 سنين، محمد أحمد نادي، 12 سنة، رحمة أحمد نادي، 14 سنة، سيد فؤاد عبدالكريم، 43 سنة، سماح فرغلي محمد، 40 سنة، محمد يوسف أحمد، 18 سنة، فؤاد مهني عبدالحميد، 25 سنة، شعبان مهني عبدالحميد، 50 سنة، عمرو محمد صابر، 14 سنة، عبدالله طه نجاح، 12 سنة، أدهم سيد نجاح، 12 سنة، ليلى سيد سيد، 45 سنة، منة أحمد علي، 13 سنة، و تم نقلهم لمستشفى المنيا الجامعي.

كما أصيب: نبيل محمد رضا، 58 سنة، طه ناجح سيد، 40 سنة، هدير ربيع فوزي، 20 سنة، فاطمة نادي سيد، 43 سنة، ندى محمد سليمان، 19 سنة، قدرية عبدالحميد مهني، 60 سنة، طالب عبدالمنعم طالب، 45 سنة، درديري عبدالباقي درديري، 50 سنة، عصام مخلوف توني، 43 سنة، نبيه ناجح سيد، 40 سنة، محمود رمضان محمود، 23 سنة، محمد نبيل محمد، 23 سنة، محمد درديري عبدالباقي، 23 سنة، وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام.

هذا وقد تنوعت الإصابات مابين الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وجرى نقلهم لأقسام الحروق بمستشفيات أبو قرقاص والمنيا الجامعي، بعد الدفع بأكثر من 12 سيارة إسعاف.

هذا وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، بانفجار أسطوانة بوتاجاز، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 16 شخصًا بحروق متنوعة، وجرى نقلهم للمستشفيات العامة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة ابنة "ج س" حدث تسرب غاز بأسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من المعازيم، وانفجرت الأسطوانة وتسببت في الإصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.