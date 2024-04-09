المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وقال المطران شيحان في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" اليوم: "باسم أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، باسم مطرانها، رئيس أساقفتها،، وباسم كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نرسل تهنئتنا القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، كلل الله مسيرتكم بكل النجاح والخير لنهضة وطننا مصر، وشعبها العظيم. حفظها الله وحفظكم.

كما نرسل تهنئتنا لكل المسؤولين السياسيين والعسكريين وكذلك جميع اخوتنا المسلمين شركاء الوطن في أرض مصر المحروسة، كل عام وأنتم بكل الخير والسلام"

وقام المطران “شيحان” بزيارة مشيخة الازهر للتهنئة بالعيد والتقى بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، وكذلك بفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.