نقابة المهن السينمائية تهنئ المخرج إسماعيل فاروق على نجاح مسلسل "حق عرب" 

وجهت نقابة المهن السينمائية التهنئة إلى المخرج إسماعيل فاروق وطاقم مسلسل "حق عرب" المشارك في السباق الرمضاني الحالي 2024؛ بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل على المستوى النقدي والمستوى الشعبي.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها: " مسلسل حق عرب حقق نجاح فهو عمل أعاد صورة الحارة والشارع المصري؛ وعبر عن أن الشهامة هي عنوان الشخصية المصرية وأن ابن البلد لقب المصري المحب لوطنه وبلده والحارة والشارع والحي".

وأضاف البيان: "دراما كتبت بحب للمؤلف محمود حمدان وقدمها للجمهور في رؤية إبداعية للمخرج إسماعيل فاروق، وكل من شارك في عمل أضاف الكثير للدراما برعاية شركة إنتاج لم تبخل بشيء على خروجه بالشكل الناجح سينرجي بقيادة حسام شوقي".

واختتمت بيانها: "هناك فريق عمل من المتميزين وهم مدير التصوير جلال الزكي؛ مهندس الديكور أحمد الحوشي ومهندس الصوت محمد مصطفى ومكساج طارق علوش ومونتاج محمد عبد المنعم وستايلست ملك ذو الفقار hame‏ المنتج الفني محمود كمال إدارة الإنتاج محمد سمير، سامح صادق".