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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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فضائيات

بالفيديو.. وكيل أسبق بالأوقاف يحسم الجدل حول زكاة الفطر ويكشف الموعد النهائي لإخراجها

الشيخ محمد عيد كيلاني
الشيخ محمد عيد كيلاني
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كشف الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، معايير وقيمة إخراج زكاة الفطر 2024، معلقا: الله تعالى شرع لنا العبادات –منها الزكاة- للتقرب إلى الله تعالى، باعتبارها فرضا من فروض الإسلام.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج صباح البلد على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الزكاة فرض على كل حر وعبد وصغير وفقير ومن يملك قوت يومه ومن يعول.

وأشار إلى أن الزكاة تقدر بصاع من تمر وصاع من شعير، -(2كيلو و400جم) على الفرد الواحد من قوت الفرد بما يعادل 35 جنيها مصريا حد أدنى- تجب على الزوجة والأولاد حق على معيلهم وهو رب الأسرة.

وتابع قائلا: موعد إخراج زكاة الفطر تكون قبل صلاة العيد؛ حتى يكون الفقير في غنى عن السؤال في يوم العيد، ويمكن إخراجها حبا أو مالا بما ينفع الفقير، وهذا ما أفاض إليه العلماء.

 

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