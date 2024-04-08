المصريون الأرمن يهنئون الرئيس السيسي لأدائه اليمين الدستورية وحلول عيد الفطر

أرسل الأسقف اشود مناتساكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر برقية تهنئة جاء نصها كالآتي ؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بعد التحية، تتقدم بطريركية الأرمن الأرثوذكس والتي يمثلها الأسقف ، أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية وجميع أعضاء المجلس الملى بالقاهرة والإسكندرية وجميع أبناء طائفة الأرمن الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية بخالص وأصدق التهاني القلبية لفخامتكم بمناسبة اداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة لأستكمال مسيرة البناء والتنمية والأستقرار، والعبور بمصرنا الحبيبة الى بر الأمان وبناء الدولة المصرية الجديدة وأيضا نهنئكم بحلول عيد الفطر القادم وفقكم الله بما فيه خير للبلاد وسدد خطاكم.