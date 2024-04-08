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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

على أنغام "قدها".. تامر حسني ورامي صبري ورامي جمال يجتمعون في إفطار مدين

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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حرص الملحن مدين، وزوجته ياسمين، على دعوة نجم الجيل تامر حسني، ورامي صبري، ورامي جمال وعدد من أبرز صناع الأغنية على مائدة الإفطار بمنزلهما.
وكان من ضمن الحضور أيضًا الملحن محمد رحيم، والشاعر تامر حسين، والموزع توما،وأحمد عادل.

وغنى مدين، بعد الإفطار عدد من الأغاني بمشاركة رامي صبري، كما حرص مدين بتهنئة النجم تامر حسني، على نجاح أغنية "قدها" لإعلانه الرمضاني الجديد لصالح أحد المستشفيات حيث قام بغنائها وترديدها مع جميع الحاضرين ،وذلك في أجواء مليئة بالحب والسعادة، مع التقاط الصور التذكارية والڤيديوهات لتوثيق هذه اللحظات.

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مدين تامر حسني رامي صبري