الشك يلاحق آسر ياسين.. تفاصيل الحلقة 11 من مسلسل "بدون سابق إنذار"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “بدون سابق إنذار” من بطولة آسر ياسين، الحلقة الحادية عشر والتي شهدت عددا من الأحداث الهامة.

بدأت أحداث الحلقة بمشهد فلاش باك سلط الضوء على العلاقة المضطربة بين ليلي (عائشة بن أحمد) ووالدها، الذي اعتاد السخرية عليها أمام زوجها مروان (آسر ياسين).

وشهدت الحلقة أيضًا، نجاح الحملة التي شنتها ليلى عبر مواقع التواصل للبحث عن ابنها، ليتواصل معها أحد الأشخاص مدعيًا علمه بتفاصيل تفيد اختفاء ابنها، وتذهب لمقابلته برفقة مروان، لكن الأخير يشك في مصداقيته.

بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة.