خبطهم وهرب.. التحقيقات تكشف تفاصيل دهس سائق لأسرة كاملة بالتجمع الخامس

واصلت نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات في واقعة ضبط سائق لاصطدامه بحارس عقار وزوجته ونجلتيهما، وإصابتهم بإصابات متفرقة بالجسم، بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المتهم فور اصطدامه بالمصابين لاذا بالفرار، خشية تعدي الأهالي عليه بالضرب، ونجحت الشرطة في ضبطه بمحل سكنه في التجمع الأول.

بدورها أمرت النيابة، بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها، كما كلفت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث وتفريغها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس، إخطارًا بوقوع مصابين أمام أحد المولات، بدائرة القسم

على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أنه حال عبور حارس عقار وزوجته ونجلتيهما «بهم إصابات متفرقة بالجسم» الطريق محل البلاغ، اصطدمت بهم سيارة ولاذ قائدها بالفرار.

عقب الفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق