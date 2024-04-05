صدمته تريلا.. الاستعلام عن صحة طالب أصيب في حادث مروري بالطريق الأوسطي

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة طالب فى حادث تصادم بسيارة نقل ثقيل" تريلا" بالطريق الأوسطي باتجاه مدينة 6 أكتوبر، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة فى الحادث بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للطالب المصاب، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت الإدارة العاملة لمرور الجيزة، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي أسفر عن وقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص، إصابة الطالب "عمر.ن.ر" إثر اصطدامه بسيارة نقل ثقيل "تريلا" أثناء عبوره للشارع، وتم ضبط السائق المتسبب فى الحادث ونقل الطالب المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقى العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.