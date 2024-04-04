«حق عرب وصدفة» الأبرز| «التضامن» تشيد بدراما «المتحدة» لتناولها قضايا الإدمان بشكل إيجابي

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بدراما رمضان لعام 2024، في تناول قضايا الإدمان، خاصة مسلسلي "حق عرب" بطولة أحمد العوضي ووفاء عامر ورياض الخولي، و"صدفة" بطولة ريهام حجاج.

وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مكالمة تليفونية لموقع «البوابة نيوز»، أن هناك أكثر من مسلسل تناول قضية الإدمان بشكل إيجابي، مثل مسلسل "صدفة" للكاتب أيمن سلامة، كان هناك مشهد هام لعلاج الإدمان تحدثوا فيه عن كيفية العلاج الجمعي لتقنيات علاج الإدمان، كذلك مسلسل حق عرب أشار لقضية الإدمان وحث المدمنين على الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان «16023»؛ للحصول على العلاج مجانًا وبأعلى معايير الجودة وفي سرية تامة.

وأشار «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن الخط الدرامي هذا العام تناول قضايا الإدمان بشكل إيجابي وأن المرصد الإعلامي صندوق مكافحة الإدمان يرصد كل مشاهد المخدرات والتدخين سواء كانت إيجابا أو سلبا، لافتا أن دراما 2024، التزمت بعدم الترويج لثقافة تعاطي المواد المخدرة، وانخفاض مشاهد التدخين، ومنع مشاهد تدخين الأطفال.

حيث أن مشاهد التدخين انخفضت إلى حوالى 2.9%، بعدما كانت 13% في دراما 2017 وانخفاض مشاهد الإدمان إلى حوالى 0.3%، لافتا إلى أن خطوط دراما هذا العام أصبحت مميزة؛ لتوعية المواطنين بطريقة غير مباشرة، وهذا يتكامل مع إطلاق المرحلة الجديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها..أنت أقوى من المخدرات" لافتا إلى أنه مع تناول الدراما الرشيد لمشكلة تعاطى المواد المخدرة وإطلاق الحملة الإعلامية للصندوق لرفع الوعى بخطورة المخدرات والوقاية من الإدمان، خاصة وأن 72% من الشباب يستقون معلوماتهم عن التدخين المخدرات من العالم لاسيما عبر الدراما.

والجدير بالذكر أن الشركة المتحدة تحرص على تقديم محتوى هادف يساهم فى تنمية المجتمع والوطن، وتنتج المسلسلات الدرامية التي تقدم القضايا الواقعية وتُناقشها بأسلوب فني مُتقن يُساعد على نشر الوعي والثقافة بين مختلف فئات المجتمع ويحصنه من المخططات المعادية.