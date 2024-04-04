مصرع شخصين وإصابة 4 إثر حادث اقتحام سيارة نقل لمقهى بأسوان.. صور

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين؛ إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بعدد من مركبات التوك توك، فى أسوان، بجانب اقتحام السيارة لمقهى عليه عدد من المواطنين.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارًا بوقوع حادث فى منطقة الصداقة القديمة، وتبين من التحريات الأولية أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية، وانحرفت عجلة القيادة من السائق، فاصطدمت بـ5 مركبات توك توك، كما اقتحمت السيارة مقهى للمواطنين.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، أحدهما يدعى "عبد الرحمن محمد جمال، طفل 10 سنوات، وجاري تحديد هوية الجثة الثانية"، وأصيب فى الحادث: محمد خليفة حسن، 50 سنة، عمر صلاح متولى، 11 سنة، أنور الصادق محمد، 20 سنة، طه أحمد محمد، 35 سنة، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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